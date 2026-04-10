Bismillah Khan

Bismillah Khan

wicket keeper

Full name:Bismillah Khan
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Multan Region

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8411064
Innings010
Overs01.00
Balls---
Maidens000
Runs050
Wickets000
Avg000
SR000
Eco050
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8411064
Innings1439862
Not outs867
Runs398526731165
Balls Faced65462910948
Avg29.5129.0521.18
SR60.8791.85122.89
Fours555290127
Fifties23158
Sixies273726
Highest18114579
Hundreds530

Bismillah Khan Schedule & Results

Pakistan Super League

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