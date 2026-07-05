Caleb Seleka
bowler
|Full name:
|Caleb Seleka
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|10
|19
|Innings
|5
|9
|19
|Overs
|73.2
|69.0
|57.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|2
|0
|Runs
|291
|372
|414
|Wickets
|2
|12
|19
|Avg
|145.5
|31
|21.78
|SR
|220
|34.5
|18
|Eco
|3.96
|5.39
|7.26
|BB
|2
|4
|3
|4w
|0
|2
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|10
|19
|Innings
|6
|5
|4
|Not outs
|0
|3
|2
|Runs
|67
|10
|19
|Balls Faced
|143
|22
|30
|Avg
|11.16
|5
|9.5
|SR
|46.85
|45.45
|63.33
|Fours
|11
|0
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|25
|7
|16
|Hundreds
|0
|0
|0