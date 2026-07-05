Caleb Seleka

Caleb Seleka

bowler

Full name:Caleb Seleka
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Sunrisers Eastern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches31019
Innings5919
Overs73.269.057.0
Balls---
Maidens620
Runs291372414
Wickets21219
Avg145.53121.78
SR22034.518
Eco3.965.397.26
BB243
4w020
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches31019
Innings654
Not outs032
Runs671019
Balls Faced1432230
Avg11.1659.5
SR46.8545.4563.33
Fours1102
Fifties000
Sixies000
Highest25716
Hundreds000

Another Players

Jansen, Duan

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Pretorius, Dwaine

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Senokwane, Lesego

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Kuhn, Heino

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Hermann, Rubin

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Phangiso, Aaron

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Siboto, Malusi

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