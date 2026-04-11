Cephas Zhuwao

Cephas Zhuwao

batsman

Full name:Cephas Zhuwao
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches97599169
Innings21343221
Overs3.10.2233.1131.240.4
Balls-----
Maidens004740
Runs211765645310
Wickets01182316
Avg0142.528.0419.37
SR0277.7234.2615.25
Eco6.6333.284.917.62
BB01333
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches97599169
Innings971038767
Not outs00143
Runs15448292020631483
Balls Faced13266379118941027
Avg17.116.8528.6224.8523.17
SR116.6672.7277.02108.92144.4
Fours187300234139
Fifties00191014
Sixies911359782
Highest45242659981
Hundreds00300

Cephas Zhuwao Schedule & Results

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