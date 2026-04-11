Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
batsman
|Full name:
|Cephas Zhuwao
|Nationality:
|Zimbabwe
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|7
|59
|91
|69
|Innings
|2
|1
|34
|32
|21
|Overs
|3.1
|0.2
|233.1
|131.2
|40.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|47
|4
|0
|Runs
|21
|1
|765
|645
|310
|Wickets
|0
|1
|18
|23
|16
|Avg
|0
|1
|42.5
|28.04
|19.37
|SR
|0
|2
|77.72
|34.26
|15.25
|Eco
|6.63
|3
|3.28
|4.91
|7.62
|BB
|0
|1
|3
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|7
|59
|91
|69
|Innings
|9
|7
|103
|87
|67
|Not outs
|0
|0
|1
|4
|3
|Runs
|154
|48
|2920
|2063
|1483
|Balls Faced
|132
|66
|3791
|1894
|1027
|Avg
|17.11
|6.85
|28.62
|24.85
|23.17
|SR
|116.66
|72.72
|77.02
|108.92
|144.4
|Fours
|18
|7
|300
|234
|139
|Fifties
|0
|0
|19
|10
|14
|Sixies
|9
|1
|135
|97
|82
|Highest
|45
|24
|265
|99
|81
|Hundreds
|0
|0
|3
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230