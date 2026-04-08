Ottniel Emile Graham Baartman

Ottniel Emile Graham Baartman

bowler

Full name:Ottniel Emile Graham Baartman
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Dolphins

Hampshire

Hyderabad Kingsmen

Paarl Royals

Seattle Orcas

South Africa

Sunrisers Eastern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches364051
Innings643850
Overs886.1285.1172.1
Balls---
Maidens215173
Runs268813441183
Wickets1026068
Avg26.3522.417.39
SR52.1228.5115.19
Eco3.034.716.87
BB1445
4w412
5w201
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches364051
Innings41156
Not outs1354
Runs144585
Balls Faced57511813
Avg5.145.82.5
SR25.0449.1538.46
Fours1770
Fifties000
Sixies000
Highest23142
Hundreds000

Ottniel Emile Graham Baartman Schedule & Results

Pakistan Super League

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

One-Day Cup

Ottniel Baartman News

View all

All the latest information about cricket player Ottniel Baartman has been compiled especially for you here: results of past matches, predictions for future matches, participation in tournaments, and how he trains to win.

South Africa tour of India | Twitter in awe as clinical South Africa level five-match T20I series in Mullanpur

South Africa tour of India | Twitter in awe as clinical South Africa level five-match T20I series in Mullanpur

South Africa beat India by 51 runs in the second T20I in New Chandigarh on Thursday. Quinton de Kock powered the Proteas to a huge total with a quickfire half-century before Ottneil Bartmaan restricted the Men in Blue during the chase as the visitors levelled the five-match series 1-1.

Ottniel Baartman07:04 PM, 24 October, 2025

Double Blow for Proteas David Miller and Gerald Coetzee Ruled Out

Ottniel Baartman11:48 AM, 21 December, 2024

‌SA vs PAK | Proteas woes deepen as Baartman ruled out of third ODI 

Ottniel Baartman08:32 PM, 07 October, 2024

IRE vs SA | Twitter in awe as sterling Bartmaan inseaming jaffa denies Stirling ton

Ottniel Baartman04:41 PM, 11 June, 2024

‌BAN vs SA | Twitter reacts to controversial Deadball loophole costing Bangladesh crucial points

Another Players

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Simhadri, Phani

Simhadri, Phani

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Orr, Ali

Orr, Ali

Miller, David

Miller, David

Sipamla, Lutho

Sipamla, Lutho

Siboto, Malusi

Siboto, Malusi

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Theron, Rusty

Theron, Rusty