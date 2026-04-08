Gerald William Coetzee

Gerald William Coetzee

bowler

Full name:Gerald William Coetzee
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Durban Super Giants

Gujarat Titans

Joburg Super Kings

Seattle Orcas

South Africa

Sunrisers Hyderabad

Titans

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches263192041
Innings463311939
Overs40.047.39.5504.5144.2137.5
Balls------
Maidens6018384
Runs14332410817178401111
Wickets9113613657
Avg15.8829.453628.1423.3319.49
SR26.6625.919.6649.6524.0514.5
Eco3.576.8210.983.45.818.06
BB642654
4w010414
5w000120
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches263192041
Innings433261127
Not outs100314
Runs47325317187193
Balls Faced501224654229160
Avg15.6618.3313.7818.78.39
SR9425104.1648.4781.65120.62
Fours501331011
Fifties000120
Sixies10110612
Highest20213597737
Hundreds000000

Gerald William Coetzee Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultMumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

243

SRH

SRH

249

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

ODI Series South Africa vs Australia

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Kingsmead Cricket Ground, Durban

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

The Wanderers Stadium, Johannesburg

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Senwes Park, Potchefstroom

SA

SA

AUS

AUS

Gerald Coetzee News

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If you want to know all the latest news about the cricket player Gerald Coetzee, then here you will find everything: training plan, participation in world tournaments, matches played.

SRH Strengthen Attack with Proteas Pacer After Payne Exit

SRH Strengthen Attack with Proteas Pacer After Payne Exit

Sunrisers Hyderabad have strengthened their bowling line-up yet again. David Payne, an overseas pacer for the team, was ruled out of the tournament due to an injury. As a replacement, the team has brought down another experienced bowler from South Africa, and it is Gerald Coetzee.

Gerald Coetzee12:55 PM, 08 January, 2026

Watch, SA20 | Lungi Ngidi creates history with first hat-trick in history of tournament

Gerald Coetzee12:21 AM, 17 December, 2025

IPL Auction | Surprises galore as teams go uncapped player route to spice up mini auction

Gerald Coetzee07:04 PM, 24 October, 2025

Double Blow for Proteas David Miller and Gerald Coetzee Ruled Out

Gerald Coetzee08:25 PM, 25 July, 2025

AI Simulation, SA vs NZ T20I Tri-series final | South Africa edge past New Zealand to win T20I series title

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