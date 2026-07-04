Austria Cricket Team Players

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Austria

Simpson-Parker, M

Austria

Sadran, Jaweed

Austria

Momin, Shahil

Austria

Syed, Junaid

Austria

Arif, Arsalan

Austria

Prestwidge, Jack

Austria

Chamundaiah, Soujanya Bangalore

Austria

Komati, Sriya

Austria

Uca, Busra

Austria

Zepeda, Andrea-Mae

Austria

Wijesekera, Navin

Austria

Randhawa, Armaan

Austria

Shergill, Sumer

Austria

Iqbal, Basit

Austria

Khatak, Aziz

Austria

Akbarjan, Abdullah

Austria

Jha, Himanshu

Austria

Asif, Imran

Austria

Ahsan, Yousuf

Austria

Soggi, Nandeep

Austria

Mohamad, Sadiq

Austria

Safi, Ishak

Austria

Ahmadzai, Aman

Austria

Deedar, Itibarshah

Austria

Naeem, Amar

Austria

Goraya, Imran

Austria

Kailash, Klair

Austria

Hayat, Sikander

Austria

Safi, Mohammad

Austria

Gopalakrishnan, Abhishek

Austria

Ghani, Ahmad

Austria

Singh, Ranjit

Austria

Joshi, Kunal

Austria

Nathwani, Amit

Austria

Safi, Irfan

Austria