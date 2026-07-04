Italy Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Italy

Marage, Dinidu

Italy

Rathnayaka, Thilina

Italy

Berg, Gareth

Italy

Singh, Baljit

Italy

Singh, Jaspreet

Italy

Ahmad, Hassan

Italy

Qureshi, Muhammad Qasim

Italy

Singh, Simranjit

Italy

Asghar, Muhammad

Italy

Singh, Gurpreet

Italy

Hussain, Kamran

Italy

Arshad, Usman

Italy

Arshad, Ali Saqib

Italy

Ahmed, Zaheer

Italy

Asghar, Muhammad Masood

Italy

Haider, Nalain

Italy

Afzal, Sheraz

Italy

Afzal, Jabrar

Italy

Perera, Joy

Italy

Sadev, Pathirage

Italy

Singh, Manpreet

Italy

Meade, Gian

Italy

Campopiano, Marcus

Italy

Muhammad, Bilal

Italy

Butt, Usama

Italy

Singh, Charanjeet

Italy

da Costa, Massimo

Italy

Kurukulasuriya, Thushara

Italy

Morettini, Michele

Italy

Jayarajah, Leandro

Italy

Ghulam, Ahmer

Italy

Ghulam, Ali

Italy

Safi, Badar

Italy

Kirby, Dane

Italy

Ali, Sumair

Italy

Abbas, Ali

Italy

Rahman, Emon

Italy

Fernando, Nicolo

Italy

frenando, Warnakulasuriya Achintha Denuwan

Italy

Ranasinghe, Thimira

Italy

Wheeler, Aidan

Italy

Draca, Thomas

Italy

Hasan, Rakibul

Italy

Khan, Haseeb

Italy

Warnakulasuriya, Kosala

Italy

Maiolo, Nicholas

Italy

Kanageshwaran, Murugan

Italy

Malwatta, Sadalee

Italy

Jayamannage, Ishara

Italy

Fernando, Thilini

Italy