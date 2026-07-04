Follow us
Marage, Dinidu
Italy
Rathnayaka, Thilina
Berg, Gareth
Singh, Baljit
Singh, Jaspreet
Ahmad, Hassan
Qureshi, Muhammad Qasim
Singh, Simranjit
Asghar, Muhammad
Singh, Gurpreet
Hussain, Kamran
Arshad, Usman
Arshad, Ali Saqib
Ahmed, Zaheer
Asghar, Muhammad Masood
Haider, Nalain
Afzal, Sheraz
Afzal, Jabrar
Perera, Joy
Sadev, Pathirage
Singh, Manpreet
Meade, Gian
Campopiano, Marcus
Muhammad, Bilal
Butt, Usama
Singh, Charanjeet
da Costa, Massimo
Kurukulasuriya, Thushara
Morettini, Michele
Jayarajah, Leandro
Ghulam, Ahmer
Ghulam, Ali
Safi, Badar
Kirby, Dane
Ali, Sumair
Abbas, Ali
Rahman, Emon
Fernando, Nicolo
frenando, Warnakulasuriya Achintha Denuwan
Ranasinghe, Thimira
Wheeler, Aidan
Draca, Thomas
Hasan, Rakibul
Khan, Haseeb
Warnakulasuriya, Kosala
Maiolo, Nicholas
Kanageshwaran, Murugan
Malwatta, Sadalee
Jayamannage, Ishara
Fernando, Thilini