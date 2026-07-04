Malawi Cricket Team Players

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Malawi

Mpandakwaya, Nela

Malawi

Mpaandakaya, Tadala

Malawi

Kananji, Sungeni

Malawi

Chinawa, Sophina

Malawi

Alfonso, Alinafe

Malawi

Malefula, Febbe

Malawi

Malino, Lucy

Malawi

Chingaipe, Ketrina

Malawi

Kudimba, Mercy

Malawi

Gamaliyele, Nellie

Malawi

Kanyanda Phiri, Vannesa

Malawi

Kansonkho, Donnex

Malawi

Kansonkho, Gift

Malawi

Sohail, Sami

Malawi

Limdawala, Aaftab

Malawi

Ntambalika, Gershom

Malawi

Choamba, Mike

Malawi

Baig, Moazzam

Malawi

Zuze, Phillip

Malawi

Pondani, Blessings

Malawi

Chete, Chisomo

Malawi

Thuchila, Kelvin

Malawi

Balala, Bright

Malawi

Dimba, Lidia Lucia

Malawi

Mpakwaya, Tadala Tereza

Malawi

Mabvuka, Mary Rhodrick

Malawi

Lumbe, Angela

Malawi

Bigula, Lucy

Malawi

Bwanali, Christina

Malawi

Richard, Esther

Malawi

Kabwere, Eva

Malawi

Wesley, Lucy

Malawi