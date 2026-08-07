Damien Ravu

Damien Ravu

bowler

Full name:Damien Ravu
Nationality:Papua new guinea

Teams

2025 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches182422324
Innings172322223
Overs108.067.143.2136.267.1
Balls-----
Maidens301050
Runs574482136696482
Wickets83131131
Avg71.7515.5445.3363.2715.54
SR811386.6674.3613
Eco5.317.173.135.17.17
BB25225
4w01001
5w01001
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches182422324
Innings1793209
Not outs73093
Runs129293213829
Balls Faced197304920930
Avg12.94.8310.6612.544.83
SR65.4896.6665.366.0296.66
Fours954105
Fifties00000
Sixies40040
Highest38632386
Hundreds00000

Another Players

Patel, Dipak

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Toka, Gaudi

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Siaka, Lega

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Vanua, Norman

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Pala Ura, Tony

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Kariko, John

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Charlie, Michael

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Aiwati Soper, Chad

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Kamea, Semo

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Vare, Hila George Vaieke

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