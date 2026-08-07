Damien Ravu
bowler
|Full name:
|Damien Ravu
|Nationality:
|Papua new guinea
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|24
|2
|23
|24
|Innings
|17
|23
|2
|22
|23
|Overs
|108.0
|67.1
|43.2
|136.2
|67.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|10
|5
|0
|Runs
|574
|482
|136
|696
|482
|Wickets
|8
|31
|3
|11
|31
|Avg
|71.75
|15.54
|45.33
|63.27
|15.54
|SR
|81
|13
|86.66
|74.36
|13
|Eco
|5.31
|7.17
|3.13
|5.1
|7.17
|BB
|2
|5
|2
|2
|5
|4w
|0
|1
|0
|0
|1
|5w
|0
|1
|0
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|24
|2
|23
|24
|Innings
|17
|9
|3
|20
|9
|Not outs
|7
|3
|0
|9
|3
|Runs
|129
|29
|32
|138
|29
|Balls Faced
|197
|30
|49
|209
|30
|Avg
|12.9
|4.83
|10.66
|12.54
|4.83
|SR
|65.48
|96.66
|65.3
|66.02
|96.66
|Fours
|9
|5
|4
|10
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|0
|0
|4
|0
|Highest
|38
|6
|32
|38
|6
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0