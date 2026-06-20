Gneshwar Naveen

Gneshwar Naveen

bowler

Full name:Gneshwar Naveen
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches32
Innings22
Overs13.04.0
Balls--
Maidens00
Runs6828
Wickets12
Avg6814
SR7812
Eco5.237
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches32
Innings32
Not outs00
Runs596
Balls Faced7611
Avg19.663
SR77.6354.54
Fours71
Fifties00
Sixies10
Highest346
Hundreds00

Gneshwar Naveen Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Naveen MG News

View all

For those who want to learn more about cricket player Naveen MG, we have compiled all the latest news about him: how he sets personal records and what motivates him to take the field every time.

Another Players

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek

Rakshith, Shivkumar

Rakshith, Shivkumar

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu