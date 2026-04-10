Mayank Anurag Agarwal

Mayank Anurag Agarwal

batsman

Full name:Mayank Anurag Agarwal
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm
Date of Birth (Age):16 February 1991 (Age 32 Years)
Zodiac Sign:Aquarius
Height:175 cm
Hometown:Bangalore, Karnataka, India
Jersey Number:16
Batting Style:Right-handed Batsman
Bowling Style:Right-arm off-break
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Karnataka

Royal Challengers Bengaluru

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches21593104195
Innings012141
Overs01.066.36.01.0
Balls-----
Maidens00500
Runs010261448
Wickets00300
Avg008700
SR0013300
Eco0103.927.338
BB00200
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches21593104195
Innings365160104189
Not outs007513
Runs148886703946374548
Balls Faced2782831188447213389
Avg41.3317.24646.8325.84
SR53.48103.6159.2398.22134.19
Fours18912902553453
Fifties60392226
Sixies2819079161
Highest24332304176111
Hundreds4015132

Mayank Anurag Agarwal Schedule & Results

County Championship

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

T20 Maharaja Trophy

Mayank Agarwal News

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For those who are interested to know first hand all the news about cricketer Mayank Agarwal, here you will find the most up-to-date news about him: participation in tournaments, match results and all about his personal life.

Tempers Flare in Ranji Final with Mayank and Rahul at the Center

Tempers Flare in Ranji Final with Mayank and Rahul at the Center

Ranji Trophy final clash between Karnataka and Jammu & Kashmir saw a fiery clash between players. Paras Dogra gave a headbutt to Karnataka's Aneesh, and this resulted in an altercation on the field.

Mayank Agarwal10:31 PM, 14 October, 2025

SAU vs KNTKA Preview | Saurashtra to face Karnataka in their campaign opener for Ranji Trophy 2025-26

Mayank Agarwal05:30 PM, 22 September, 2024

Duleep Trophy | Sudharsan’s ton in vain as Kotian and Krishna star in India A’s Duleep Trophy triumph

Mayank Agarwal02:41 PM, 21 September, 2024

WATCH, Duleep Trophy | Anshul Kamboj's jaffa leaves Mayank Agarwal in awe leaving the off-stump cartwheeling

Mayank Agarwal05:44 PM, 13 September, 2024

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