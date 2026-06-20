Tanish Mahesh

T20 Maharaja Trophy
Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
BBL
202
GUL
201
Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
BBL
124
SHI
119
Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
MYW
203
BBL
131
Coastal Kings Mangaluru vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
COA
206
BBL
226
Shivamogga Yodhas vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
SHI
173
BBL
177
Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
BBL
68
COA
179
Bengaluru Blasters vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
BBL
203
HUT
201
Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
HUT
197
BBL
200
Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
BBL
150
MYW
148
Gulbarga Mystics vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
GUL
BBL