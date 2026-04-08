Mirza Tahir Baig

Mirza Tahir Baig

batsman

Full name:Mirza Tahir Baig

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Lahore Qalandars

Peshawar Zalmi

Sialkot Region

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches10
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches10
Innings10
Not outs0
Runs244
Balls Faced191
Avg24.4
SR127.74
Fours30
Fifties1
Sixies9
Highest54
Hundreds0

Mirza Tahir Baig Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Global Super League

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