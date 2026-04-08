Mirza Tahir Baig

Pakistan Super League
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
HYD
145
PZA
146
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
87
PZA
246
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
PZA
97
LQA
173
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
196
MUS
172
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
255
QGL
137
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
182
PZA
186
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
MUS
Islamabad United vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ISL
PZA
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
LQA
200
PZA
199
Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
RAW
PZA
Peshawar Zalmi vs Islamabad United
Pakistan Super League
PZA
221
ISL
151
Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
PZA
130
HYD
129