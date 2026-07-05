Welikadawala Malka Madusanka

Welikadawala Malka Madusanka

batsman

Full name:Welikadawala Malka Madusanka
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches23117
Innings35106
Overs377.265.313.0
Balls---
Maidens4340
Runs141825673
Wickets48158
Avg29.5417.069.12
SR47.1626.29.75
Eco3.753.95.61
BB732
4w100
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches23117
Innings3272
Not outs1021
Runs195398
Balls Faced7159519
Avg8.867.88
SR27.2741.0542.1
Fours1820
Fifties000
Sixies200
Highest27155
Hundreds000

Another Players

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Wickramasinghe, Trishen

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Rajapaksha, Harsha

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Dananjaya, Akila