Welikadawala Malka Madusanka
batsman
|Full name:
|Welikadawala Malka Madusanka
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|11
|7
|Innings
|35
|10
|6
|Overs
|377.2
|65.3
|13.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|43
|4
|0
|Runs
|1418
|256
|73
|Wickets
|48
|15
|8
|Avg
|29.54
|17.06
|9.12
|SR
|47.16
|26.2
|9.75
|Eco
|3.75
|3.9
|5.61
|BB
|7
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|11
|7
|Innings
|32
|7
|2
|Not outs
|10
|2
|1
|Runs
|195
|39
|8
|Balls Faced
|715
|95
|19
|Avg
|8.86
|7.8
|8
|SR
|27.27
|41.05
|42.1
|Fours
|18
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|0
|Highest
|27
|15
|5
|Hundreds
|0
|0
|0