Ravindu Rasantha
batsman
|Full name:
|Ravindu Rasantha
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|14
|8
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|14
|8
|Innings
|7
|13
|8
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|228
|228
|136
|Balls Faced
|407
|329
|116
|Avg
|38
|17.53
|17
|SR
|56.01
|69.3
|117.24
|Fours
|19
|18
|5
|Fifties
|2
|1
|0
|Sixies
|3
|5
|9
|Highest
|95
|68
|46
|Hundreds
|0
|0
|0