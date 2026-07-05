Ravindu Rasantha

Ravindu Rasantha

batsman

Full name:Ravindu Rasantha
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches7148
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches7148
Innings7138
Not outs100
Runs228228136
Balls Faced407329116
Avg3817.5317
SR56.0169.3117.24
Fours19185
Fifties210
Sixies359
Highest956846
Hundreds000

Another Players

Peiris, Sachintha

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Lanka, Yashodha

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Jayasuriya, Prabath

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