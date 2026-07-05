Mahamarakkala Kurukulasooriya Patabendige Akila Dananjaya Perera

Mahamarakkala Kurukulasooriya Patabendige Akila Dananjaya Perera

bowler

Full name:Mahamarakkala Kurukulasooriya Patabendige Akila Dananjaya Perera
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6393167130120
Innings123731112123114
Overs230.5322.3110.51823.21014.4403.1
Balls------
Maidens3351238374
Runs8191661909641246732997
Wickets335628239197136
Avg24.8129.6632.4626.8223.7222.03
SR41.9634.5523.7545.7730.917.78
Eco3.545.158.23.514.67.43
BB8631064
4w020984
5w4201270
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6393167130120
Innings103015847249
Not outs267271720
Runs135291611170649208
Balls Faced254417712304880255
Avg16.8712.127.6220.5211.87.17
SR53.1469.7885.9150.7873.7581.56
Fours142561355315
Fifties010510
Sixies030873
Highest435011925028
Hundreds000000

Mahamarakkala Kurukulasooriya Patabendige Akila Dananjaya Perera Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Akila Dananjaya News

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T20 World Cup 2021 | Akila Dananjaya among four changes in revised Sri Lanka squad

T20 World Cup 2021 | Akila Dananjaya among four changes in revised Sri Lanka squad

The Sri Lanka Cricket (SLC) has made four changes in their 15-member squad for the T20 World Cup in UAE and Oman on Sunday which begins on October 17. The revised Sri Lanka squad includes spin bowler Akila Dananjaya, batsman Pathum Nissanka, and pacers Lahiru Kumara and Binura Fernando.

Akila Dananjaya03:05 PM, 30 July, 2021

Lessons and positives for Sri Lanka from their 2-1 T20I series win over India

Akila Dananjaya11:29 PM, 23 July, 2021

SL vs IND | 3rd ODI Takeaways - India’s chaotic approach against spin and the Hardik problem

Akila Dananjaya01:12 PM, 04 March, 2021

WI vs SL | Getting the opportunity to score six sixes was fantastic, opines Kieron Pollard

Akila Dananjaya09:09 AM, 04 March, 2021

Kieron Pollard creates history; becomes third-ever batsman to hit six sixes in an over international cricket

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