Pothotuwa Arachchige Dhananjaya Lakshan

Pothotuwa Arachchige Dhananjaya Lakshan

all rounder

Full name:Pothotuwa Arachchige Dhananjaya Lakshan
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches3374558
Innings3503641
Overs11.0391.1165.2108.5
Balls----
Maidens06552
Runs761385996957
Wickets1483143
Avg7628.8532.1222.25
SR6648.893215.18
Eco6.93.546.028.79
BB1834
4w0201
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches3374558
Innings2574250
Not outs0356
Runs417111120649
Balls Faced1324481143545
Avg231.6830.2714.75
SR30.7669.8997.98119.08
Fours016411849
Fifties0993
Sixies0332624
Highest215410663
Hundreds0310

Pothotuwa Arachchige Dhananjaya Lakshan Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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