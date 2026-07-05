Isaac Dikgale
wicket keeper
|Full name:
|Isaac Dikgale
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|46
|40
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|46
|40
|9
|Innings
|69
|36
|8
|Not outs
|3
|4
|1
|Runs
|1685
|630
|126
|Balls Faced
|3577
|1044
|107
|Avg
|25.53
|19.68
|18
|SR
|47.1
|60.34
|117.75
|Fours
|206
|46
|11
|Fifties
|8
|3
|0
|Sixies
|15
|6
|3
|Highest
|232
|58
|30
|Hundreds
|2
|0
|0