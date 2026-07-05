Isaac Dikgale

Isaac Dikgale

wicket keeper

Full name:Isaac Dikgale
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Knights

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches46409
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches46409
Innings69368
Not outs341
Runs1685630126
Balls Faced35771044107
Avg25.5319.6818
SR47.160.34117.75
Fours2064611
Fifties830
Sixies1563
Highest2325830
Hundreds200

Another Players

Jansen, Duan

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Whitehead, Sean

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Pienaar, Obus

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Bosch, Clayton Gregory

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Kleinveldt, Matthew

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Coetzee, Gerald

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Motlhoaring, Orapeleng

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