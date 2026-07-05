Isivara Dissanayaka

Isivara Dissanayaka

batsman

Full name:Isivara Dissanayaka
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sebastianites Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1253
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1253
Innings1753
Not outs120
Runs4177276
Balls Faced103913877
Avg26.062425.33
SR40.1352.1798.7
Fours2625
Fifties201
Sixies302
Highest884055
Hundreds000

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