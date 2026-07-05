Isivara Dissanayaka
batsman
|Full name:
|Isivara Dissanayaka
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|5
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|5
|3
|Innings
|17
|5
|3
|Not outs
|1
|2
|0
|Runs
|417
|72
|76
|Balls Faced
|1039
|138
|77
|Avg
|26.06
|24
|25.33
|SR
|40.13
|52.17
|98.7
|Fours
|26
|2
|5
|Fifties
|2
|0
|1
|Sixies
|3
|0
|2
|Highest
|88
|40
|55
|Hundreds
|0
|0
|0