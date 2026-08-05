Match details Ruby Trichy Warriors vs Madurai Panthers T20 Tamil Nadu Premier League 05.08.2026

T20

RTW
RTW
MAP
MAP

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:Madurai Panthers won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, August 05, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ruby Trichy Warriors Squad

PlayersRajkumar K, Suresh Kumar J, Kousik J, Sundar S Shyam, Yadav Sanjay, Jamal Jafar, Rajkumar R, Dhas Antony, Kumaran N Selva, Davidson V Athisayaraj, Ganesh Moorthi M, Thamarai Kannan K Gowtham
BenchK Easwaran, Kumar P Saravan, Ramesh Kalimuthu, Saran T, Shriraam G Sai, Sundar Washington, Suriya S Bhuvan

Madurai Panthers Squad

PlayersMahadevan Siddharth, Kumar R Ram, Chaturved NS, Karthikeyan Kiran, Anirudh Balchander, D Deepesh, Ur Rahman MA Atheeq, Khan Shoaib Md, Saravanan P, Singh Gurjapneet, Rajalingam S, Periyaswamy G
BenchBhutra R Ravi, Ganesh S Shankar, Himalaya, Meiyappan Karthik Palaniapan, Ragavendra V Hari, Surya Anand S, Vignesh P

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet