Jalat Khan

Jalat Khan

all rounder

Full name:Jalat Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches937738
Innings1357438
Overs2277.3592.3135.3
Balls---
Maidens445160
Runs693630701006
Wickets2036639
Avg34.1646.5125.79
SR67.3153.8620.84
Eco3.045.187.42
BB845
4w921
5w701
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches937738
Innings1547033
Not outs8108
Runs3191893354
Balls Faced00358
Avg21.8514.8814.16
SR0098.88
Fours0030
Fifties1010
Sixies007
Highest1705537
Hundreds200

Jalat Khan Schedule & Results

Another Players

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