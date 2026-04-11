Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
all rounder
|Full name:
|Jalat Khan
|Nationality:
|Pakistan
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|93
|77
|38
|Innings
|135
|74
|38
|Overs
|2277.3
|592.3
|135.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|445
|16
|0
|Runs
|6936
|3070
|1006
|Wickets
|203
|66
|39
|Avg
|34.16
|46.51
|25.79
|SR
|67.31
|53.86
|20.84
|Eco
|3.04
|5.18
|7.42
|BB
|8
|4
|5
|4w
|9
|2
|1
|5w
|7
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|93
|77
|38
|Innings
|154
|70
|33
|Not outs
|8
|10
|8
|Runs
|3191
|893
|354
|Balls Faced
|0
|0
|358
|Avg
|21.85
|14.88
|14.16
|SR
|0
|0
|98.88
|Fours
|0
|0
|30
|Fifties
|10
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|7
|Highest
|170
|55
|37
|Hundreds
|2
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230