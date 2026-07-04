Jason Franswyn Smith

Jason Franswyn Smith

batsman

Full name:Jason Franswyn Smith
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Dolphins

Durban Super Giants

Mi Cape Town

South Africa

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches756363
Innings954132
Overs915.0224.275.3
Balls---
Maidens23172
Runs27371298668
Wickets1063630
Avg25.8236.0522.26
SR51.7937.3815.1
Eco2.995.788.84
BB1044
4w311
5w400
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches756363
Innings1105753
Not outs91011
Runs349315891113
Balls Faced64332120920
Avg34.5833.826.5
SR54.2974.95120.97
Fours40810769
Fifties2393
Sixies472233
Highest13611679
Hundreds510

Another Players

Jansen, Duan

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Brookes, Henry

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Pretorius, Dwaine

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Bopara, Ravi

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Miller, David

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Sipamla, Lutho

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Siboto, Malusi

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Oakes, Jason

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Theron, Rusty

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