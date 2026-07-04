Jason Franswyn Smith
batsman
|Full name:
|Jason Franswyn Smith
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|75
|63
|63
|Innings
|95
|41
|32
|Overs
|915.0
|224.2
|75.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|231
|7
|2
|Runs
|2737
|1298
|668
|Wickets
|106
|36
|30
|Avg
|25.82
|36.05
|22.26
|SR
|51.79
|37.38
|15.1
|Eco
|2.99
|5.78
|8.84
|BB
|10
|4
|4
|4w
|3
|1
|1
|5w
|4
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|75
|63
|63
|Innings
|110
|57
|53
|Not outs
|9
|10
|11
|Runs
|3493
|1589
|1113
|Balls Faced
|6433
|2120
|920
|Avg
|34.58
|33.8
|26.5
|SR
|54.29
|74.95
|120.97
|Fours
|408
|107
|69
|Fifties
|23
|9
|3
|Sixies
|47
|22
|33
|Highest
|136
|116
|79
|Hundreds
|5
|1
|0