Jason Raubenheimer

Jason Raubenheimer

all rounder

Full name:Jason Raubenheimer
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Knights

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches333
Innings332
Overs50.019.04.0
Balls---
Maidens500
Runs1588934
Wickets100
Avg15800
SR30000
Eco3.164.688.5
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches333
Innings632
Not outs120
Runs552121
Balls Faced1492928
Avg112110.5
SR36.9172.4175
Fours530
Fifties000
Sixies101
Highest361219
Hundreds000

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Bosch, Clayton Gregory

Bosch, Clayton Gregory

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew

Botha, Patrick

Botha, Patrick

Coetzee, Gerald

Coetzee, Gerald

Snyman, Jacques

Snyman, Jacques

Mosehle, Mangaliso

Mosehle, Mangaliso

Motlhoaring, Orapeleng

Motlhoaring, Orapeleng