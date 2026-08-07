Jason Raubenheimer
all rounder
|Full name:
|Jason Raubenheimer
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|3
|3
|Innings
|3
|3
|2
|Overs
|50.0
|19.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|0
|0
|Runs
|158
|89
|34
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|158
|0
|0
|SR
|300
|0
|0
|Eco
|3.16
|4.68
|8.5
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|3
|3
|Innings
|6
|3
|2
|Not outs
|1
|2
|0
|Runs
|55
|21
|21
|Balls Faced
|149
|29
|28
|Avg
|11
|21
|10.5
|SR
|36.91
|72.41
|75
|Fours
|5
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|1
|Highest
|36
|12
|19
|Hundreds
|0
|0
|0