Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|John Kumbirai Masara
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|11
|7
|Innings
|1
|4
|10
|7
|Overs
|1.0
|31.0
|64.5
|21.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|9
|2
|0
|Runs
|5
|55
|280
|131
|Wickets
|0
|4
|11
|10
|Avg
|0
|13.75
|25.45
|13.1
|SR
|0
|46.5
|35.36
|12.6
|Eco
|5
|1.77
|4.31
|6.23
|BB
|0
|3
|4
|3
|4w
|0
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|11
|7
|Innings
|0
|3
|9
|2
|Not outs
|0
|2
|4
|1
|Runs
|0
|3
|77
|11
|Balls Faced
|0
|45
|167
|32
|Avg
|0
|3
|15.4
|11
|SR
|0
|6.66
|46.1
|34.37
|Fours
|0
|0
|8
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|0
|3
|23
|8
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230