John Kumbirai Masara

John Kumbirai Masara

bowler

Full name:John Kumbirai Masara
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches12117
Innings14107
Overs1.031.064.521.0
Balls----
Maidens0920
Runs555280131
Wickets041110
Avg013.7525.4513.1
SR046.535.3612.6
Eco51.774.316.23
BB0343
4w0010
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches12117
Innings0392
Not outs0241
Runs037711
Balls Faced04516732
Avg0315.411
SR06.6646.134.37
Fours0080
Fifties0000
Sixies0000
Highest03238
Hundreds0000

John Kumbirai Masara Schedule & Results

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