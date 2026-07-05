Juan James
all rounder
|Full name:
|Juan James
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|2
|5
|Innings
|3
|2
|5
|Overs
|36.0
|15.0
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|1
|0
|Runs
|120
|75
|68
|Wickets
|1
|5
|4
|Avg
|120
|15
|17
|SR
|216
|18
|18
|Eco
|3.33
|5
|5.66
|BB
|1
|5
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|2
|5
|Innings
|4
|2
|5
|Not outs
|0
|1
|2
|Runs
|52
|36
|50
|Balls Faced
|73
|29
|36
|Avg
|13
|36
|16.66
|SR
|71.23
|124.13
|138.88
|Fours
|7
|4
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|2
|Highest
|37
|28
|31
|Hundreds
|0
|0
|0