Juan James

Juan James

all rounder

Full name:Juan James
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Sa Emerging

South Africa

Western Province

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches325
Innings325
Overs36.015.012.0
Balls---
Maidens610
Runs1207568
Wickets154
Avg1201517
SR2161818
Eco3.3355.66
BB152
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches325
Innings425
Not outs012
Runs523650
Balls Faced732936
Avg133616.66
SR71.23124.13138.88
Fours743
Fifties000
Sixies102
Highest372831
Hundreds000

Another Players

Twala, Musa

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Valli, Yaseen

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Whitehead, Sean

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Mokgakane, Andile

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Peters, Gideon

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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