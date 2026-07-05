Kaluappu Handidige Raveen Achintha de Silva

Kaluappu Handidige Raveen Achintha de Silva

all rounder

Full name:Kaluappu Handidige Raveen Achintha de Silva

Teams

2023 Teams

Jaffna Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches844
Innings1422
Overs135.58.05.5
Balls---
Maidens1900
Runs5663339
Wickets2933
Avg19.511113
SR28.11611.66
Eco4.164.126.68
BB723
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches844
Innings1442
Not outs411
Runs2088617
Balls Faced44714414
Avg20.828.6617
SR46.5359.72121.42
Fours1440
Fifties010
Sixies201
Highest415012
Hundreds000

Another Players

Kumara, Mahesh

Kumara, Mahesh

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Randika, Ashan

Randika, Ashan

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Miller, David

Miller, David

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Fernando, Asitha

Fernando, Asitha

du Plessis, Faf

du Plessis, Faf