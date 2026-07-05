Kaluappu Handidige Raveen Achintha de Silva
all rounder
|Full name:
|Kaluappu Handidige Raveen Achintha de Silva
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|4
|4
|Innings
|14
|2
|2
|Overs
|135.5
|8.0
|5.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|19
|0
|0
|Runs
|566
|33
|39
|Wickets
|29
|3
|3
|Avg
|19.51
|11
|13
|SR
|28.1
|16
|11.66
|Eco
|4.16
|4.12
|6.68
|BB
|7
|2
|3
|4w
|2
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|4
|4
|Innings
|14
|4
|2
|Not outs
|4
|1
|1
|Runs
|208
|86
|17
|Balls Faced
|447
|144
|14
|Avg
|20.8
|28.66
|17
|SR
|46.53
|59.72
|121.42
|Fours
|14
|4
|0
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|2
|0
|1
|Highest
|41
|50
|12
|Hundreds
|0
|0
|0