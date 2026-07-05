Kerwin Mungroo
bowler
|Full name:
|Kerwin Mungroo
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|51
|39
|38
|Innings
|85
|38
|37
|Overs
|915.4
|279.3
|122.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|135
|16
|3
|Runs
|3455
|1461
|944
|Wickets
|90
|46
|37
|Avg
|38.38
|31.76
|25.51
|SR
|61.04
|36.45
|19.91
|Eco
|3.77
|5.22
|7.68
|BB
|5
|4
|3
|4w
|2
|1
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|51
|39
|38
|Innings
|58
|19
|5
|Not outs
|27
|8
|2
|Runs
|274
|72
|17
|Balls Faced
|811
|153
|22
|Avg
|8.83
|6.54
|5.66
|SR
|33.78
|47.05
|77.27
|Fours
|39
|9
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|1
|0
|Highest
|33
|12
|9
|Hundreds
|0
|0
|0