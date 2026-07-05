Kerwin Mungroo

Kerwin Mungroo

bowler

Full name:Kerwin Mungroo
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches513938
Innings853837
Overs915.4279.3122.5
Balls---
Maidens135163
Runs34551461944
Wickets904637
Avg38.3831.7625.51
SR61.0436.4519.91
Eco3.775.227.68
BB543
4w210
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches513938
Innings58195
Not outs2782
Runs2747217
Balls Faced81115322
Avg8.836.545.66
SR33.7847.0577.27
Fours3992
Fifties000
Sixies210
Highest33129
Hundreds000

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Jansen, Duan

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Kuhn, Heino

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