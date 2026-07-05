Khanya Cotani
wicket keeper
|Full name:
|Khanya Cotani
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|12
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|12
|9
|Innings
|23
|12
|9
|Not outs
|3
|1
|3
|Runs
|312
|126
|73
|Balls Faced
|1065
|201
|86
|Avg
|15.6
|11.45
|12.16
|SR
|29.29
|62.68
|84.88
|Fours
|42
|10
|6
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|50
|41
|29
|Hundreds
|0
|0
|0