Khanya Cotani

Khanya Cotani

wicket keeper

Full name:Khanya Cotani
Nationality:South Africa

Teams

2023 Teams

North West Dragons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches16129
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches16129
Innings23129
Not outs313
Runs31212673
Balls Faced106520186
Avg15.611.4512.16
SR29.2962.6884.88
Fours42106
Fifties100
Sixies000
Highest504129
Hundreds000

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Pretorius, Dwaine

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Senokwane, Lesego

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Kuhn, Heino

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Hermann, Rubin

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Phangiso, Aaron

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Siboto, Malusi

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