Khurram Shahzad

Khurram Shahzad

bowler

Full name:Khurram Shahzad
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Peshawar Zalmi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches363329
Innings613129
Overs866.5230.2101.5
Balls---
Maidens146161
Runs31961277892
Wickets994330
Avg32.2829.6929.73
SR52.5332.1320.36
Eco3.685.548.75
BB734
4w201
5w400
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches363329
Innings491313
Not outs1676
Runs4913851
Balls Faced11666872
Avg14.876.337.28
SR42.155.8870.83
Fours6931
Fifties200
Sixies512
Highest592017
Hundreds000

Khurram Shahzad Schedule & Results

Pakistan Super League

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