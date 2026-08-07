Kodimarakkalage Tharindu Kaushal Rodrigo

Kodimarakkalage Tharindu Kaushal Rodrigo

batsman

Full name:Kodimarakkalage Tharindu Kaushal Rodrigo
Nationality:Maldives

Teams

2023 Teams

Maldives

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches33
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches33
Innings33
Not outs00
Runs8080
Balls Faced7272
Avg26.6626.66
SR111.11111.11
Fours99
Fifties11
Sixies11
Highest7171
Hundreds00

Another Players

Adam, Umar

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Shaof Hassan, Ibrahim

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Shafeeg, Leem

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Nashath, Ibrahim

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Ameel, Ahmed

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Ali, Ismail

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Farhath, Azyan

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Rizan, Ibrahim

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Azzam, Mohamed

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Ibrahim, Hassan

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