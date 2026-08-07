Kodimarakkalage Tharindu Kaushal Rodrigo
batsman
|Full name:
|Kodimarakkalage Tharindu Kaushal Rodrigo
|Nationality:
|Maldives
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|3
|3
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|3
|3
|Innings
|3
|3
|Not outs
|0
|0
|Runs
|80
|80
|Balls Faced
|72
|72
|Avg
|26.66
|26.66
|SR
|111.11
|111.11
|Fours
|9
|9
|Fifties
|1
|1
|Sixies
|1
|1
|Highest
|71
|71
|Hundreds
|0
|0