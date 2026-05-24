Kouassi Hermann

Kouassi Hermann

Full name:Kouassi Hermann
Nationality:Cote d ivoire

Teams

2026 Teams

Ivory Coast

Kouassi Hermann Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Dje, Claude

Dje, Claude

Aziz, Kone

Aziz, Kone

Mimi, Alex

Mimi, Alex

Djakaridja, Ouattara

Djakaridja, Ouattara

Ezechiel, Ladji

Ezechiel, Ladji

Dimitri, Pamba

Dimitri, Pamba

Felix, Konan

Felix, Konan

Ibrahim, Maiga

Ibrahim, Maiga

Issiaka, Dosso

Issiaka, Dosso

Nagnama, Kone

Nagnama, Kone