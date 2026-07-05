Langlonyamba Singh Meitan Keishangbam

Langlonyamba Singh Meitan Keishangbam

all rounder

Full name:Langlonyamba Singh Meitan Keishangbam
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Manipur

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches132716
Innings1183
Overs37.118.54.1
Balls---
Maidens300
Runs19713339
Wickets231
Avg98.544.3339
SR111.537.6625
Eco5.37.069.36
BB211
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches132716
Innings222615
Not outs132
Runs679660269
Balls Faced15611112336
Avg32.3328.6920.69
SR43.4959.3580.05
Fours875516
Fifties441
Sixies452
Highest1178350
Hundreds100

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