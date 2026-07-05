Langlonyamba Singh Meitan Keishangbam
all rounder
|Full name:
|Langlonyamba Singh Meitan Keishangbam
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|27
|16
|Innings
|11
|8
|3
|Overs
|37.1
|18.5
|4.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|0
|Runs
|197
|133
|39
|Wickets
|2
|3
|1
|Avg
|98.5
|44.33
|39
|SR
|111.5
|37.66
|25
|Eco
|5.3
|7.06
|9.36
|BB
|2
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|27
|16
|Innings
|22
|26
|15
|Not outs
|1
|3
|2
|Runs
|679
|660
|269
|Balls Faced
|1561
|1112
|336
|Avg
|32.33
|28.69
|20.69
|SR
|43.49
|59.35
|80.05
|Fours
|87
|55
|16
|Fifties
|4
|4
|1
|Sixies
|4
|5
|2
|Highest
|117
|83
|50
|Hundreds
|1
|0
|0