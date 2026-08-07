Nitesh Sedai

Nitesh Sedai

batsman

Full name:Nitesh Sedai
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Manipur

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21322
Innings4814
Overs38.025.235.0
Balls---
Maidens800
Runs108174291
Wickets104
Avg108072.75
SR228052.5
Eco2.846.868.31
BB101
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21322
Innings41322
Not outs001
Runs198229340
Balls Faced306340340
Avg49.517.6116.19
SR64.767.35100
Fours332834
Fifties212
Sixies017
Highest955064
Hundreds000

Another Players

Singh, Kangabam

Singh, Kangabam

Singha, L Kishan

Singha, L Kishan

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

Singh, Rajkumar

Singh, Rajkumar

Singh, Pukhrambam

Singh, Pukhrambam

Karim, Sultan

Karim, Sultan

Singh, Bikash

Singh, Bikash

Muhammed, Al Bashid

Muhammed, Al Bashid

Singh, Lamabam

Singh, Lamabam

Singh, Ngariyanbam Johnson

Singh, Ngariyanbam Johnson