Nitesh Sedai
batsman
|Full name:
|Nitesh Sedai
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|13
|22
|Innings
|4
|8
|14
|Overs
|38.0
|25.2
|35.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|8
|0
|0
|Runs
|108
|174
|291
|Wickets
|1
|0
|4
|Avg
|108
|0
|72.75
|SR
|228
|0
|52.5
|Eco
|2.84
|6.86
|8.31
|BB
|1
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|13
|22
|Innings
|4
|13
|22
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|198
|229
|340
|Balls Faced
|306
|340
|340
|Avg
|49.5
|17.61
|16.19
|SR
|64.7
|67.35
|100
|Fours
|33
|28
|34
|Fifties
|2
|1
|2
|Sixies
|0
|1
|7
|Highest
|95
|50
|64
|Hundreds
|0
|0
|0