Liyema Waqu

Liyema Waqu

batsman

Full name:Liyema Waqu

Teams

2026 Teams

Sa Emerging

Western Province

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches123
Innings123
Overs22.016.011.0
Balls---
Maidens600
Runs6411491
Wickets022
Avg05745.5
SR04833
Eco2.97.128.27
BB022
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches123
Innings210
Not outs000
Runs000
Balls Faced1330
Avg000
SR000
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest000
Hundreds000

Another Players

Twala, Musa

Twala, Musa

Ngoepe, Lesiba

Ngoepe, Lesiba

Mpongwana, Mihlali

Mpongwana, Mihlali

Nabe, Mthiwekhaya

Nabe, Mthiwekhaya

Sebareme, Emmanuel

Sebareme, Emmanuel

Dawood, Junaid

Dawood, Junaid

Simelane, Andile

Simelane, Andile

Bird, Jonathan

Bird, Jonathan

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew

Hendricks, Beuran

Hendricks, Beuran