Liyema Waqu
batsman
|Full name:
|Liyema Waqu
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|3
|Innings
|1
|2
|3
|Overs
|22.0
|16.0
|11.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|0
|Runs
|64
|114
|91
|Wickets
|0
|2
|2
|Avg
|0
|57
|45.5
|SR
|0
|48
|33
|Eco
|2.9
|7.12
|8.27
|BB
|0
|2
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|3
|Innings
|2
|1
|0
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Balls Faced
|13
|3
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|0
|0
|0
|Hundreds
|0
|0
|0