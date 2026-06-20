LR Chethan

LR Chethan

wicket keeper

Full name:LR Chethan
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings4
Not outs1
Runs94
Balls Faced86
Avg31.33
SR109.3
Fours10
Fifties1
Sixies2
Highest61
Hundreds0

LR Chethan Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek

Rakshith, Shivkumar

Rakshith, Shivkumar

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu