T20 Lanka Premier League
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
221
KAN
200
all rounder
|Full name:
|Madurawelage Don Udara Supeksha Jayasu
|Nationality:
|Sri lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|98
|65
|55
|Innings
|2
|78
|39
|25
|Overs
|7.0
|279.3
|171.3
|63.5
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|18
|3
|0
|Runs
|45
|1372
|867
|447
|Wickets
|0
|27
|39
|27
|Avg
|0
|50.81
|22.23
|16.55
|SR
|0
|62.11
|26.38
|14.18
|Eco
|6.42
|4.9
|5.05
|7
|BB
|0
|4
|6
|4
|4w
|0
|0
|2
|2
|5w
|0
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|98
|65
|55
|Innings
|4
|173
|63
|52
|Not outs
|0
|7
|2
|5
|Runs
|30
|6814
|1749
|914
|Balls Faced
|77
|11491
|2403
|855
|Avg
|7.5
|41.04
|28.67
|19.44
|SR
|38.96
|59.29
|72.78
|106.9
|Fours
|2
|790
|172
|81
|Fifties
|0
|36
|10
|3
|Sixies
|0
|79
|22
|24
|Highest
|26
|318
|148
|81
|Hundreds
|0
|17
|2
|0
T20 Lanka Premier League
JAF
221
KAN
200