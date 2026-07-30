Madurawelage Don Udara Supeksha Jayasu

Madurawelage Don Udara Supeksha Jayasu

all rounder

Full name:Madurawelage Don Udara Supeksha Jayasu
Nationality:Sri lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2986555
Innings2783925
Overs7.0279.3171.363.5
Balls----
Maidens01830
Runs451372867447
Wickets0273927
Avg050.8122.2316.55
SR062.1126.3814.18
Eco6.424.95.057
BB0464
4w0022
5w0010
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2986555
Innings41736352
Not outs0725
Runs3068141749914
Balls Faced77114912403855
Avg7.541.0428.6719.44
SR38.9659.2972.78106.9
Fours279017281
Fifties036103
Sixies0792224
Highest2631814881
Hundreds01720

Madurawelage Don Udara Supeksha Jayasu Schedule & Results

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