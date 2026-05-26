T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Mali vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
MAL
49
RWA
53
batsman
|Full name:
|Mahamadou Taifour Diaby
|Nationality:
|Mali
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|3
|3
|Overs
|5.3
|5.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|36
|36
|Wickets
|4
|4
|Avg
|9
|9
|SR
|8.25
|8.25
|Eco
|6.54
|6.54
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|7
|Innings
|6
|6
|Not outs
|0
|0
|Runs
|36
|36
|Balls Faced
|61
|61
|Avg
|6
|6
|SR
|59.01
|59.01
|Fours
|3
|3
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|13
|13
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
MAL
49
RWA
53