Mahamadou Taifour Diaby

Mahamadou Taifour Diaby

batsman

Full name:Mahamadou Taifour Diaby
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings33
Overs5.35.3
Balls--
Maidens00
Runs3636
Wickets44
Avg99
SR8.258.25
Eco6.546.54
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings66
Not outs00
Runs3636
Balls Faced6161
Avg66
SR59.0159.01
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest1313
Hundreds00

Mahamadou Taifour Diaby Schedule & Results

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