Mohamed Coulibaly

Mohamed Coulibaly

all rounder

Full name:Mohamed Coulibaly
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings22
Overs5.05.0
Balls--
Maidens00
Runs4242
Wickets11
Avg4242
SR3030
Eco8.48.4
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings66
Not outs00
Runs1919
Balls Faced4242
Avg3.163.16
SR45.2345.23
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest66
Hundreds00

Mohamed Coulibaly Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

Berthe, Lassina

Makadji, Zakaria

Makadji, Zakaria

Kamate, Sanze

Kamate, Sanze

Macalou, Theodore

Macalou, Theodore

Sanogo, Lamissa

Sanogo, Lamissa

Malle, Mahamadou

Malle, Mahamadou

Keita, Cheick Amala

Keita, Cheick Amala

Diakite, Moustapha Simbo

Diakite, Moustapha Simbo

Konate, Yacouba

Konate, Yacouba

Nimaga, Amara

Nimaga, Amara