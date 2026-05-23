Cheick Amala Keita

Cheick Amala Keita

batsman

Full name:Cheick Amala Keita
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings11
Overs4.04.0
Balls--
Maidens00
Runs3131
Wickets22
Avg15.515.5
SR1212
Eco7.757.75
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings55
Not outs00
Runs3939
Balls Faced5151
Avg7.87.8
SR76.4776.47
Fours44
Fifties00
Sixies22
Highest3535
Hundreds00

Cheick Amala Keita Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

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Makadji, Zakaria

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Kamate, Sanze

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Macalou, Theodore

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Sanogo, Lamissa

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Malle, Mahamadou

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Coulibaly, Mohamed

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Diakite, Moustapha Simbo

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Konate, Yacouba

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Nimaga, Amara

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