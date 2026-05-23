Zakaria Makadji

Zakaria Makadji

bowler

Full name:Zakaria Makadji
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches22
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches22
Innings22
Not outs00
Runs22
Balls Faced55
Avg11
SR4040
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest22
Hundreds00

Zakaria Makadji Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

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Kamate, Sanze

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Macalou, Theodore

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Sanogo, Lamissa

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Malle, Mahamadou

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Keita, Cheick Amala

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Coulibaly, Mohamed

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Diakite, Moustapha Simbo

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Konate, Yacouba

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Nimaga, Amara

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