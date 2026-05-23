Mahamadou Malle

Mahamadou Malle

all rounder

Full name:Mahamadou Malle
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches33
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches33
Innings11
Not outs00
Runs33
Balls Faced2424
Avg33
SR12.512.5
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest33
Hundreds00

Mahamadou Malle Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

Berthe, Lassina

Makadji, Zakaria

Makadji, Zakaria

Kamate, Sanze

Kamate, Sanze

Macalou, Theodore

Macalou, Theodore

Sanogo, Lamissa

Sanogo, Lamissa

Keita, Cheick Amala

Keita, Cheick Amala

Coulibaly, Mohamed

Coulibaly, Mohamed

Diakite, Moustapha Simbo

Diakite, Moustapha Simbo

Konate, Yacouba

Konate, Yacouba

Nimaga, Amara

Nimaga, Amara