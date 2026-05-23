Lamissa Sanogo

Lamissa Sanogo

batsman

Full name:Lamissa Sanogo
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings44
Overs11.011.0
Balls--
Maidens00
Runs9696
Wickets11
Avg9696
SR6666
Eco8.728.72
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings55
Not outs22
Runs77
Balls Faced1212
Avg2.332.33
SR58.3358.33
Fours11
Fifties00
Sixies00
Highest44
Hundreds00

Lamissa Sanogo Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

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Makadji, Zakaria

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Kamate, Sanze

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Macalou, Theodore

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Malle, Mahamadou

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Keita, Cheick Amala

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Coulibaly, Mohamed

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Diakite, Moustapha Simbo

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Konate, Yacouba

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Nimaga, Amara

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