Theodore Macalou

Theodore Macalou

bowler

Full name:Theodore Macalou
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings66
Overs14.514.5
Balls--
Maidens00
Runs9595
Wickets55
Avg1919
SR17.817.8
Eco6.46.4
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings55
Not outs11
Runs2626
Balls Faced5959
Avg6.56.5
SR44.0644.06
Fours44
Fifties00
Sixies00
Highest1212
Hundreds00

Theodore Macalou Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

Berthe, Lassina

Makadji, Zakaria

Makadji, Zakaria

Kamate, Sanze

Kamate, Sanze

Sanogo, Lamissa

Sanogo, Lamissa

Malle, Mahamadou

Malle, Mahamadou

Keita, Cheick Amala

Keita, Cheick Amala

Coulibaly, Mohamed

Coulibaly, Mohamed

Diakite, Moustapha Simbo

Diakite, Moustapha Simbo

Konate, Yacouba

Konate, Yacouba

Nimaga, Amara

Nimaga, Amara