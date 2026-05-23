Sanze Kamate

Sanze Kamate

all rounder

Full name:Sanze Kamate
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings22
Overs4.04.0
Balls--
Maidens00
Runs4545
Wickets00
Avg00
SR00
Eco11.2511.25
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings55
Not outs00
Runs2828
Balls Faced6262
Avg5.65.6
SR45.1645.16
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest1717
Hundreds00

Sanze Kamate Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

Berthe, Lassina

Makadji, Zakaria

Makadji, Zakaria

Macalou, Theodore

Macalou, Theodore

Sanogo, Lamissa

Sanogo, Lamissa

Malle, Mahamadou

Malle, Mahamadou

Keita, Cheick Amala

Keita, Cheick Amala

Coulibaly, Mohamed

Coulibaly, Mohamed

Diakite, Moustapha Simbo

Diakite, Moustapha Simbo

Konate, Yacouba

Konate, Yacouba

Nimaga, Amara

Nimaga, Amara