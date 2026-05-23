Moustapha Simbo Diakite

Moustapha Simbo Diakite

batsman

Full name:Moustapha Simbo Diakite
Nationality:Mali

Teams

2026 Teams

Mali

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Not outs00
Runs1414
Balls Faced1919
Avg3.53.5
SR73.6873.68
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest88
Hundreds00

Moustapha Simbo Diakite Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Berthe, Lassina

Berthe, Lassina

Makadji, Zakaria

Makadji, Zakaria

Kamate, Sanze

Kamate, Sanze

Macalou, Theodore

Macalou, Theodore

Sanogo, Lamissa

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Malle, Mahamadou

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Keita, Cheick Amala

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Coulibaly, Mohamed

Coulibaly, Mohamed

Konate, Yacouba

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Nimaga, Amara

Nimaga, Amara