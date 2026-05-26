Match details Mali vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Rwanda won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, May 26, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Mali Squad
Rwanda Squad
|Players
|Khan Hamza, Ndikubwimana Didier, Manishimwe Oscar, Uwimana David, Rukiriza Emile, Ntirenganya Ignace, Akayezu Martin, Nadir Muhammad, Cyusa Yves, Bimenyimana Zappy, Isaie Niyomugabo
|Bench
|Gumyusenge Daniel, Michel Iradukunda Jean, Mugisha Israel
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet