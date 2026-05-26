Match details Mali vs Rwanda T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026

T20i

MAL
MAL

49

RWA
RWA

53

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Rwanda won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 26, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mali Squad

PlayersMacalou Theodore, Reddy Vamshi, Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar, Shailesh Shetty, Kamate Sanze, Botcha Babjee, Keita Cheick Amala, Konate Yacouba, Makadji Zakaria, Diaby Sekou Dit Goutoubou, Sanogo Lamissa, Diaby Mahamadou Taifour
BenchBerthe Lassina, Coulibaly Mohamed, Diakite Moustapha Simbo

Rwanda Squad

PlayersKhan Hamza, Ndikubwimana Didier, Manishimwe Oscar, Uwimana David, Rukiriza Emile, Ntirenganya Ignace, Akayezu Martin, Nadir Muhammad, Cyusa Yves, Bimenyimana Zappy, Isaie Niyomugabo
BenchGumyusenge Daniel, Michel Iradukunda Jean, Mugisha Israel

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet