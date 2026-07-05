Manik Khan
bowler
|Full name:
|Manik Khan
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|16
|13
|Innings
|11
|16
|11
|Overs
|114.5
|123.3
|31.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|15
|5
|3
|Runs
|410
|711
|214
|Wickets
|10
|22
|9
|Avg
|41
|32.31
|23.77
|SR
|68.9
|33.68
|21
|Eco
|3.57
|5.75
|6.79
|BB
|6
|5
|4
|4w
|1
|0
|1
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|16
|13
|Innings
|7
|8
|3
|Not outs
|4
|3
|2
|Runs
|14
|22
|13
|Balls Faced
|58
|27
|11
|Avg
|4.66
|4.4
|13
|SR
|24.13
|81.48
|118.18
|Fours
|1
|1
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|0
|Highest
|7
|8
|7
|Hundreds
|0
|0
|0