Manik Khan

Manik Khan

bowler

Full name:Manik Khan
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Brothers Union

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches71613
Innings111611
Overs114.5123.331.3
Balls---
Maidens1553
Runs410711214
Wickets10229
Avg4132.3123.77
SR68.933.6821
Eco3.575.756.79
BB654
4w101
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches71613
Innings783
Not outs432
Runs142213
Balls Faced582711
Avg4.664.413
SR24.1381.48118.18
Fours111
Fifties000
Sixies110
Highest787
Hundreds000

Another Players

Jasimuddin

Jasimuddin

Uddin, Raihan

Uddin, Raihan

Khan, Moin

Khan, Moin

Ghosh, Dhiman

Ghosh, Dhiman

Islam, Anisul

Islam, Anisul

Nasim, Saad

Nasim, Saad

Raihan, Abu Raihan

Raihan, Abu Raihan

Sharifullah, Md

Sharifullah, Md

Hawlader, Sujon

Hawlader, Sujon

Jashimuddin, Mohammad

Jashimuddin, Mohammad