Meeka-eel Prince
bowler
|Full name:
|Meeka-eel Prince
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|5
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|5
|Innings
|3
|5
|Not outs
|0
|0
|Runs
|178
|155
|Balls Faced
|152
|120
|Avg
|59.33
|31
|SR
|117.1
|129.16
|Fours
|17
|18
|Fifties
|0
|1
|Sixies
|6
|4
|Highest
|166
|63
|Hundreds
|1
|0