Meeka-eel Prince

Meeka-eel Prince

bowler

Full name:Meeka-eel Prince

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Pretoria Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches35
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches35
Innings35
Not outs00
Runs178155
Balls Faced152120
Avg59.3331
SR117.1129.16
Fours1718
Fifties01
Sixies64
Highest16663
Hundreds10

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Senokwane, Lesego

Senokwane, Lesego

Ngoepe, Lesiba

Ngoepe, Lesiba

Peters, Gideon

Peters, Gideon

Kuhn, Heino

Kuhn, Heino

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Hermann, Rubin

Hermann, Rubin

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Siboto, Malusi

Siboto, Malusi