Mohammad Irfan Khan

Mohammad Irfan Khan

batsman

Full name:Mohammad Irfan Khan
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

Karachi Kings

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches922
Innings04
Overs05.0
Balls--
Maidens00
Runs049
Wickets02
Avg024.5
SR015
Eco09.8
BB01
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches922
Innings820
Not outs17
Runs135263
Balls Faced155185
Avg19.2820.23
SR87.09142.16
Fours1114
Fifties01
Sixies114
Highest4657
Hundreds00

Mohammad Irfan Khan Schedule & Results

Pakistan Super League

Mohammmed Irfan News

View all

If you are ready to start learning all about cricketer Mohammmed Irfan, then we have collected the latest news about him for you, such as incidents on the field of play, past match results and personal records.

‌Imad Wasim and Mohammad Amir draw curtain on their international career

‌Imad Wasim and Mohammad Amir draw curtain on their international career

On Saturday, renowned Pakistan cricketers Mohammad Amir and Imad Wasim announced their retirement from international cricket. Both cricketers had reversed their retirement earlier, before the 2024 T20 World Cup but have decided to conclude their respective international career now.

Mohammmed Irfan10:53 AM, 24 October, 2019

Pakistan revoke NOCs of its players for Abu Dhabi T10 league

Mohammmed Irfan04:14 PM, 21 October, 2019

Pakistan aim to move up the Test rankings, says Misbah-Ul-Haq

Mohammmed Irfan11:43 AM, 07 October, 2019

Gautam Gambhir's career ended because of me, states Mohammad Irfan

Mohammmed Irfan02:15 PM, 29 November, 2018

VIDEO | Rashid Khan stuns Virender Sehwag and commentators with mammoth helicopter shot

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Akram, Faisal

Akram, Faisal

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Nazir, Rohail

Nazir, Rohail

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Das, Liton

Das, Liton

Afridi, Abbas

Afridi, Abbas