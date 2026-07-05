Myshukur Rahaman
batsman
|Full name:
|Myshukur Rahaman
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|64
|84
|15
|Innings
|23
|18
|1
|Overs
|103.4
|49.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|25
|1
|0
|Runs
|261
|272
|17
|Wickets
|14
|6
|0
|Avg
|18.64
|45.33
|0
|SR
|44.42
|49
|0
|Eco
|2.51
|5.55
|8.5
|BB
|7
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|64
|84
|15
|Innings
|114
|83
|13
|Not outs
|8
|6
|5
|Runs
|3243
|2051
|156
|Balls Faced
|6914
|3198
|142
|Avg
|30.59
|26.63
|19.5
|SR
|46.9
|64.13
|109.85
|Fours
|377
|172
|9
|Fifties
|11
|12
|1
|Sixies
|34
|41
|7
|Highest
|160
|96
|68
|Hundreds
|7
|0
|0