Myshukur Rahaman

Myshukur Rahaman

batsman

Full name:Myshukur Rahaman
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Brothers Union

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches648415
Innings23181
Overs103.449.02.0
Balls---
Maidens2510
Runs26127217
Wickets1460
Avg18.6445.330
SR44.42490
Eco2.515.558.5
BB710
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches648415
Innings1148313
Not outs865
Runs32432051156
Balls Faced69143198142
Avg30.5926.6319.5
SR46.964.13109.85
Fours3771729
Fifties11121
Sixies34417
Highest1609668
Hundreds700

Another Players

Jasimuddin

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Uddin, Raihan

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